Palese, 15enne picchiato in spiaggia dai coetanei: arrestati i 5 del branco

BARI - A seguito delle indagini svolte dai Carabinieri di Santo Spirito, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica Ordinaria e per i Minorenni di Bari, sono stati tratti in arresto su Ordinanza di Custodia Cautelare i 5 appartenenti al branco che lo scorso 11 giugno, sul lungomare di Palese, hanno selvaggiamente picchiato un 15enne bitontino, causandogli gravissime lesioni.

L'EPISODIO - L’11 giugno scorso avevano accerchiato e picchiato selvaggiamente un 15 enne bitontino che era andato a mare con due suoi coetanei al porticciolo di Palese, quartiere costiero a nord di Bari. Il pretesto che scatenò la furia del branco fu il fatto che il ragazzo era di Bitonto, un paese vicino. Dopo quattro mesi, cinque dei presunti appartenenti al branco, due dei quali minorenni, sono stati arrestati in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare. Il più grande, e pare anche il più feroce, ha 20 anni, due sono appena maggiorenni e gli altri hanno 16 e 17 anni. Le indagini sono state condotte dai carabinieri e coordinate dalle procura ordinaria e da quella per i minorenni.

Quel pomeriggio il 15enne e due suoi amici stavano andando a mare quando vennero bloccati e insultati dai 5 giovani del posto col pretesto che, essendo di un altro paese, non potevano frequentare quella spiaggia. I cinque li costrinsero a seguirli vero l’interno della città ma lungo il percorso i tre ragazzi, comprese le intenzioni degli altri, tentarono la fuga. Solo il 15enne, però, non ce la face e venne bloccato e aggredito dal 20enne (già noto alle forze dell'ordine) con un pugno al volto che lo fece cadere e poi fu aggredito da tutti gli altri del branco che si accanirono sul giovane con calci e pugni. Solo le richieste d’aiuto di una donna riuscirono a mettere in fuga il branco.

La violenza ha causato serie lesioni al ragazzo. I cinque arrestati sono accusati in concorso di violenza privata e lesioni, con le aggravanti di aver agito per futili motivi e con crudeltà.