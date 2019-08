Ricerca UniSalento: «Le meduse sono il cibo del futuro, ricche di proteine»

Le meduse sono il cibo del futuro, fonte di proteine e povere di grassi. Lo assicura una ricerca dell’Università del Salento condotta da Stefano Piraino, docente di Zoologia e Biologia marina che le studia da trent'anni e che con la ricercatrice dell’Ispa-Cnr Antonella Leone si è concentrato sulle proprietà nutritive. «Sono un’ottima fonte di proteine - spiega - povere di grassi», ecosostenibili, con «quasi tutti gli aminoacidi di cui abbiamo bisogno» e potrebbero avere «proprietà anticancro». Senza patogeni associati, «la medusa 'polmone di mare' Rhizostoma Pulmo, abbondantissima in alcuni tratti ionici delle coste pugliesi, è commestibile». Con Ispa-Cnr è stata messo a punto una trasformazione alimentare che evita «elevate concentrazioni tossiche di sali come l’allume" usato in Asia. E’ partita poi «una collaborazione con chef come Gennaro Esposito di Vico Equense o Fabiano Viva di Lecce», anche se le ricette restano top secret «in attesa che l’Agenzia europea per la Sicurezza alimentare dia il via libera alle meduse mediterranee, dopo averlo fatto con le asiatiche».