Treni Fse, da settembre torna attiva la tratta Taranto-Putignano

«Da metà settembre torneranno i treni sulla linea Taranto-Martina Franca-Putignano». Lo sottolinea Ferrovie del Sud Est (Gruppo FS Italiane) in una nota, che annuncia «un’offerta integrata» di servizi ferroviari e bus, per riaprire, «con l’avvio dell’anno scolastico, un servizio di trasporto pubblico capillare e frequente verso le scuole della Valle d’Itria».

«Sulla linea Martina Franca-Putignano, dal 2020 - prosegue la nota - verranno avviati interventi di potenziamento tecnologico (elettrificazione, installazione del Sistema di Controllo Marcia Treno-SCMT e automazione dei passaggi a livello). Questo consentirà di elevare l’attuale limite di velocità di 50 km/h e di utilizzare i nuovi treni elettrici. Gli interventi saranno realizzati senza interferire sulla circolazione ferroviaria».

Inoltre «entro fine estate - rileva Fs - si completerà la prima fase del potenziamento infrastrutturale avviata a ottobre 2018» per il rinnovo dei binari della linea Bari-Taranto: «I cantieri operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, hanno visto impegnati durante questi mesi 50 tecnici tra personale Fse, dell’impresa appaltatrice e 60 mezzi d’opera, per un investimento complessivo di 80 milioni di euro».

Tra i servizi dell’orario estivo in Valle d’Itria - dall’1 luglio al 31 agosto diversi nuovi collegamenti bus quotidiani - Fse comunica che sarà il «vettore ufficiale del Locus Festival», con corse da Lecce, Bari e Polignano a Mare per i concerti a Locorotondo (Bari) il 7 agosto (Lauryn Hill) e 10 agosto (Calcutta). Tutti i biglietti sono in vendita su piattaforma Trenitalia (siti fseonline.it e trenitalia.com), App smartphone e tablet Trenitalia, biglietterie di stazione Fse e Trenitalia, agenzie di viaggio, punti Sisal, Lottomatica e Tabaccai».