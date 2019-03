Nozze in Puglia tra le più gettonate al mondo: il Comune cerca location da sogno

BARI - Il Comune di Bari vuole individuare «soggetti pubblici e privati che dispongano di immobili di particolare pregio storico, turistico e architettonico dove poter celebrare matrimoni e unioni civili». Stamattina il sindaco Antonio Decaro e l’assessore ai servizi demografici Angelo Tomasicchio hanno illustrato alla stampa l’atto di indirizzo che consentirà di procedere alla pubblicazione dell’avviso finalizzato alla ricerca.

«Quella che presentiamo oggi è una tappa importante di un percorso cominciato quattro anni fa sui matrimoni civili - ha spiegato Decaro -. Sulla scia del trend regionale, che ormai vede l’esperienza del matrimonio in Puglia tra le più gettonate al mondo, negli ultimi dieci anni il numero dei matrimoni stranieri celebrati nelle nostre location è cresciuto considerevolmente, e anche Bari è finalmente pronta a valorizzare le sue strutture e i suoi immobili più belli per ospitare la celebrazione di uno dei momenti più importanti della vita». «Abbiamo cominciato con la ristrutturazione della sala matrimoni nella sede comunale di via Fraccacreta, poi - ha aggiunto - abbiamo valorizzato la terrazza del fortino Sant'Antonio, che nella stagione estiva è uno dei luoghi più suggestivi della nostra città, e oggi ci apriamo ufficialmente alla collaborazione con tutti quei soggetti pubblici e privati che vogliono mettere a disposizione il proprio patrimonio per ospitare un matrimonio civile». «Stiamo parlando di immobili di pregio - ha rilevato il primo cittadino - che abbiano un valore architettonico e storico e che siano rappresentativi della nostra città, perché questa per noi è anche un’occasione di promozione e valorizzazione turistica del nostro territorio e del nostro sistema ricettivo».

L’avviso sarà pubblicato nei prossimi giorni. Il traguardo successivo, stando alle intenzioni del Comune, potrebbe essere il matrimonio sul mare, magari su uno dei tratti di costa dove sono in corso opere di riqualificazione.