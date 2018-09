Portavano 550 chili di marijuana dall'Albania, arrestati due scafisti dopo inseguimento in mare

La Guardia di Finanza ha sequestrato ieri pomeriggio oltre mezza tonnellata di marijuana nel corso di un'operazione aeronavale. Un motoscafo è stato bloccato al largo di Brindisi e i due scafisti arrestati. Le Fiamme Gialle hanno avvistato l'imbarcazione, che si stava dirigendo verso le coste italiane con le linea di galleggiamento dello scafo piuttosto bassa. I finanzieri hanno intimato l'alt al motoscafo, che però si è dileguato e ha cercato di aumentare la velocità per sottrarsi al controllo. Le vedette tuttavia sono riuscite a fermarlo: a bordo c'erano 67 colli di marijuana, per un peso complessivo di 550 chili (al mercato al dettaglio avrebbe fruttato intorno ai 5 milioni di euro). I due scafisti, albanesi, un 29enne e un 33enne, sono stati arrestati per detenzione e traffico internazionale di stupefacenti.