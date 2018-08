Motociclista barese muore in Austria in un incidente

La vacanza si è trasformata in tragedia: Tommaso Vessia, 35 anni, motociclista originario di Cassano delle Murge e proprietario di un negozio di moto vicino al cimitero di Bari, è morto nel primo pomeriggio in Austria, in località Schownies, dopo essere rimasto coinvolto in uno scontro frontale con un'auto guidata da un 83enne tedesco. Il ragazzo era in compagnia di altri motociclisti con cui - secondo quanto si evince dai suoi ultimi post su Facebook - stava facendo una vacanza itinerante. Dalla prima ricostruzione è emerso che l'auto, per motivi sconosciuti, ha invaso la corsia su cui stava viaggiando Tommaso, investendolo violentemente. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale a Innsbruck ed è morto per le gravi ferite riportate, mentre il conducente dell'auto è rimasto leggermente ferito. Tantissimi i messaggi di cordoglio per il ragazzo, che solo ieri alle 23.27 aveva condiviso un post riconoscendo la bellezza del Passo Rombo (in Alto Adige, passo che collega Italia e Austria), segno che si stava godendo la vacanza. Vacanza da cui, purtroppo, non farà mai più ritorno.