Foggia: cresce il consumo di droga, 60 sequestri in un mese

FOGGIA - Il consumo di droga si diffonde con una rapidità disarmante nella popolazione foggiana, lo attestano quantomeno i numerosi sequestri di sostanze stupefacenti - ben sessanta quelli effettuati solo nell’ultimo mese di settembre - nel bilancio parziale contenuto nel rapporto diffuso agli organi di informazione dalle Fiamme gialle in provincia di Foggia. Un dato che fa ritenere come, al fianco di una progressiva e sempre più incalzante attività di spaccio, siano sempre di più numerosi gli acquirenti-consumatori che alimentano evidentemente il mercato locale. Dopotutto la Capitanata è considerato un crocevia particolarmente battuto dal traffico di droga come confermano anche gli ultimi due maxi-sequestri di sostanze stupefacenti, l'ultimo (26 chili di cocaina purissima nel doppiofondo di un'auto a San Severo, arrestato il corriere) appena il 22 settembre scorso.

Secondo i dati forniti ieri dalla Guardia di finanza che ha effettuato un bilancio al termine delle ultime operazioni, gli interventi effettuati dalle unità cinofile del Comando provinciale di Foggia nell’ultimo mese hanno portato al sequestro di oltre mezzo chilo di sostanze stupefacenti, tra marijuana, hashish e cocaina.

«L’intensificazione - informa una nota dei finanzieri - ha riguardato le principali vie di comunicazione dell’area garganica e del Tavoliere nonché quelle di accesso ai comuni a forte vocazione turistica quali Manfredonia, Vieste e Peschici».

«I controlli sono stati indirizzati verso le autovetture in transito sulle strade statali e provinciali, ma anche sui passeggeri dei mezzi di trasporto pubblici, quali pullman e traghetti; incrementato anche il presidio alla stazione ferroviaria di Foggia, principale snodo ferroviario della provincia. Il dispositivo di prevenzione attuato dalle fiamme gialle - riferisce ancora il comando provinciale - ha permesso di sottoporre a controllo centinaia di persone ed il fiuto dei cani antidroga ha consentito di rinvenire e sequestrare oltre 300 grammi di hashish, 30 grammi di marijuana, 50 grammi di cocaina e numerosi “spinelli” già pronti all’uso».

Contestate 56 violazioni amministrative, con rapporto all’Autorità Prefettizia, per uso personale di sostanze stupefacenti, mentre nei casi riguardanti quantitativi più elevati o suddivisi in dosi i responsabili sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria. Determinante l’intervento delle unità cinofile anche nei due maxi sequestri da 26 e 20 chili di cocaina rinvenuti a bordo di autovetture provenienti dall’estero effettuati nelle scorse settimane e che hanno portato all’arresto di tre corrieri. L’attività di servizio - conclude la nota delle Fiamme gialle del comando provinciale - rientra nel presidio del territorio esercitato dai finanzieri del Comando provinciale Foggia, anche con il supporto delle unità cinofile, volto alla prevenzione dalle condotte criminose più diffuse ed alla repressione delle fattispecie connotate da maggiore pericolosità sociale».