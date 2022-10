Foggia, addio strade-mulattiera, il Comune sblocca cinque appalti

FOGGIA - Finalmente è arrivato il momento tanto atteso da migliaia di automobilisti e cittadini foggiani. C'è una data di inizio e di conclusione dei lavori per le strade da ristrutturare della viabilità cittadina, il Comune di Foggia ha infatti sbloccato i cantieri dopo un iter molto lungo e complesso (anche a causa dell'aumento dei costi delle materie prime che hanno fatto lievitare i prezzi delle gare). Le procedure che permetteranno di metter mano ai cantieri nelle prossime settimane sono ormai state ultimate, da giorni si rincorreva la voce sui finanziamenti già disponibili e sui ritardi fin qui accumulati mentre la rete cittadina è un colabrodo. Ora si passa alla fase più concreta e attesa del piano di riqualificazione urbana: l'Amministrazione commissariale, in una nota, comunica che «alla luce della conclusione delle procedure di appalto, prende forma concreta di realizzazione il Programma "Strada per strada" di cui alla Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 986 del 16/06/2021».

Dunque a partire dal 30 ottobre 2022 e sino al 30 novembre 2022 si susseguiranno le consegne dei lavori e quindi l’inizio delle attività. Ecco, nel dettaglio, il cronoprogramma presentato ieri da Palazzo di città.

Manutenzione straordinaria di Viale Ofanto e via Quattro Novembre - Corso Roma : inizio lavori entro il 30 ottobre 2022. Durata 150 giorni, importo complessivo intervento €. 867.963,48. Importo solo lavori €. 714.924,11.

Manutenzione straordinaria di Viale degli Aviatori, Via Einaudi, via De Petra, Via D'Addedda: inizio lavori entro il 30 ottobre 2022. Durata lavori 140 giorni, importo complessivo intervento €. 674.065,67. Importo solo lavori €. 552.730,32.

Manutenzione straordinaria di Via San Severo : inizio lavori entro il 30 ottobre 2022. Durata lavori 30 giorni, importo complessivo intervento €. 427.500,66. Importo solo lavori € 347.227,39.

Manutenzione straordinaria di Viale Europa, Via Parini e incrocio Via Smaldone : inizio lavori entro il 30 novembre 2022. Durata lavori 120 giorni. Importo complessivo intervento €. 1.142.824,83. Importo solo lavori €. 938.733,99. Cofinanziamento comune €. 239.854,93.

Manutenzione straordinaria di Via Scillitani e viale Fortore (incrocio Corso del Mezzogiorno/Viale di Vittorio) : inizio lavori entro il 30 novembre 2022. Durata lavori 45 giorni. Importo complessivo intervento €. 382.573,15. Importo solo lavori € 309.518,88.

«L’importo complessivo del programma finanziato - informa ancora il Comune - è di €. 3.494.927,79 di cui € 3.255.072,86 quale finanziamento regionale e €. 239.854,93 quale finanziamento dell’Amministrazione Comunale».