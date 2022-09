Girava armato nel centro storico di Foggia, arrestato 42enne

FOGGIA - Girava armato, con una pistola ben in vista nella cintura dei pantaloni, per le vie del centro storico di Foggia: per questo motivo la polizia ha arrestato e posto ai domiciliari un foggiano di 42 anni, incensurato, con l'accusa di porto abusivo di arma comune da sparo, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. A quanto si apprende, la polizia ha ricevuto segnalazioni anonime da cittadini che denunciavano la presenza dell’indagato aggirarsi armato su via Arpi con una pistola che gli sporgeva dalla schiena. Gli agenti sono arrivati sul posto ed hanno fermato il 42enne. Quest’ultimo ha tentato di reagire per cercare di sottrarsi all’arresto, ferendo in modo lieve i due agenti che hanno riportato alcune contusioni.