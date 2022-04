FOGGIA - Ammonta ad oltre centomila euro il bottino della rapina compiuta ieri mattina a San Marco in Lamis (Foggia) ai danni di due rappresentanti di gioielli, uno originario della Bat e l’altro della provincia di Alessandria.

Le vittime erano a piedi, e avevano appena incontrato alcuni clienti: stavano percorrendo via Lapiscopia quando sono stati avvicinati da un rapinatore con il viso coperto. Lo stesso, pare sotto la minaccia di un’arma, si è fatto consegnare lo zaino di uno dei due rappresentanti contenente i monili in oro. Subito dopo è fuggito via; forse, ipotizzano gli investigatori, ad attenderlo in strada c'era un complice.

Le indagini sono affidate ai carabinieri che stanno cercando di individuare l’autore della rapina anche attraverso la visione dei filmati delle telecamere di sicurezza della zona.