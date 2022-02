Svizzera, pizzaiolo 45enne di Lucera trovato morto in un hotel: indagini

Un pizzaiolo 45enne originario di Lucera, Bruno Maiori, sarebbe stato ucciso in un albergo di San Gallo, in Svizzera, dopo un litigio. Un giovane di 19 anni sarebbe stato fermato dalla polizia elvetica ma non si conosce quale collegamento possa avere con la morte del foggiano. Maiori si era trasferito un paio di anni fa in Svizzera per avviare un'attività di ristorazione dopo una serie di esperienze in alcun i paesi europei. A Natale la sua ultima venuta a Lucera per trovare i parenti.