Foggia, condizionatori in tilt, il tribunale diventa una fornace

Foggia - Salta l’impianto di condizionamento al Tribunale di Foggia e nelle aule e negli uffici il caldo diventa insopportabile. Per questo motivo il presidente degli avvocati di Foggia Gianluca Ursitti, ha già fatto sapere che chiederà al presidente del Tribunale, Antonio Civita, la riduzione del numero delle udienze per limitare l’accesso di persone. Intanto i dipendenti corrono ai ripari organizzandosi alla meglio con ventilatori personali.



Per ovviare all'eccessivo caldo negli uffici è stato anche proposto ai dipendenti una deroga al normale orario di servizio, chiedendo loro di recarsi nei locali in orario «ante meridiano o pomeridiano». «Una proposta - confida un impiegato di palazzo di giustizia - che però non risolve del tutto il problema, poiché in quegli orari gli uffici continuranno ad essere lo stesso molto caldi». Dal tribunale si apprende che è già partito l'iter per l’acquisto di un nuovo impianto di climatizzazione che però arriverà dopo l’estate.