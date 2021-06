Foggia, Iaccarino l'8 luglio davanti ai giudici

Foggia - Si svolgerà l'8 luglio, con la formula dell’incidente probatorio, l'interrogatorio di Leonardo Iaccarino, ex presidente del Consiglio comunale di Foggia, arrestato lo scorso 30 aprile nell’inchiesta sulle presunte tangenti a Palazzo di Città. Iaccarino ha rivolto alcune accuse all'ex sindaco, Franco Landella, arrestato il 21 maggio per tentata concussione e corruzione, e rimesso in libertà dopo dieci giorni.

In particolare Iaccarrino verrà sentito in relazione alla presunta, tentata concussione, di cui risponde solo l’ex sindaco, secondo la quale Landella avrebbe preteso invano da un imprenditore una tangente di 300mila euro per un appalto sulla pubblica illuminazione. L'ex sindaco, attualmente interdetto per un anno dai pubblici uffici, respinge le accuse. La sua difesa ritiene che Iaccarino sia inattendibile.

Iaccarino sarà interrogato alla presenza del gip Antonio Sicuranza che ha accolto la richiesta di incidente probatorio formulata dalla Procura; dei due pm titolari delle inchieste a carico di complessivi 14 indagati; degli indiziati e dei loro difensori.