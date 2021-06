Archeologia: recuperati reperti per 11 milioni di euro

Foggia - Circa 782 reperti archeologici frutto di scavi clandestini in Puglia, esposti in importanti mostre anche a Parigi e Ginevra, sono stati recuperati dal Belgio e riportati in Italia. L’operazione è stata compiuta dai carabinieri del Comando per la Tutela del Patrimonio Culturale, coordinati dalla Procura di Foggia e con il contributo di Eurojust. I reperti recuperati, risalenti a un periodo compreso tra il III e VI secolo avanti Cristo, erano in possesso di un collezionista belga.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà lunedì 21 giugno, alle ore 11, nella Sala Bona Sforza del Castello Svevo di Bari, dove sarà esposto il il materiale recuperato.