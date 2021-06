Foggia, ex presidente consiglio Iaccarino torna in libertà

È tornato in libertà Leonardo Iaccarino, ex presidente del consiglio comunale di Foggia, famoso per le pistolettate a salve esplose dal balcone di casa sua a Capodanno, arrestato lo scorso 30 aprile (ai domiciliari dal 10 maggio) con le accuse di corruzione, tentata induzione indebita e peculato . Lo ha deciso il gip del tribunale di Foggia Antonio Sicuranza che ha sostituito gli arresti domiciliari con l’interdizione dai pubblici uffici per dodici mesi.

La notizia è confermata dai due legali difensori di Leonardo Iaccarino, gli avvocati Mario Antonio Ciarambino e Potito Marucci.La decisione del gip sarebbe maturata per il venir meno delle esigenze cautelari in quanto il Consiglio comunale di Foggia è stato sciolto lo scorso 24 maggio dopo le dimissioni divenute irrevocabili dell’ex sindaco Franco Landella, a sua volta arrestato il 21 maggio per corruzione e tentata concussione, ed ora tornato in libertà.