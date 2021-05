San Severo, «Superbonus 100 per cento» al Comune servono 4 tecnici

San Severo - Superbonus 110%: occorre velocizzare le pratiche per sostenere le imprese operanti in città e risollevare l’economia locale.

Via libera all’avviso pubblico di selezione per titoli e colloqui per l’assunzione di quattro istruttori tecnici a tempo determinato e parziale per la gestione dei procedimenti connessi all’erogazione del superbonus.

Infatti, allo scopo di consentire ai comuni per l’anno 2021 di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all’erogazione del beneficio relativo al cosiddetto «110%», la normativa in vigore consente l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti a tali adempimenti.

Per questo motivo il dirigente ad interim del settore personale, Vito Tenore, si è attivato per dare seguito a quanto deciso dal consiglio comunale; agli atti di indirizzo dell’esecutivo; a quanto previsto dal piano occupazionale del comune, al fine di dotare gli uffici interessati di personale idoneo a snellire la grande quantità di procedimenti connessi all’erogazione del superbonus.

Inoltre, la spesa per l’assunzione delle 4 unità indicate nell’avviso è finanziata da contribuzione statale. Pertanto, potranno candidarsi all’avviso pubblico i cittadini italiani con età maggiore ai 18 anni che abbiano conseguito il diploma di geometra o perito edile oppure titolo di studio superiore come laurea in ingegneria civile o edile o laurea in architettura o laurea equipollente. L’incarico sarà di un anno non rinnovabile.

La domanda di ammissione all’avviso pubblico, sottoscritta dal concorrente, pena l’esclusione, dovrà essere indirizzata al comune di San Severo, servizio del personale, e inviata entro le 00:59 del 16 giugno prossimo da una casella di posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata del comune: protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it , avendo cura di precisare nell’oggetto la seguente dicitura «Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato e parziale di n. 4 istruttori tecnici, cat. C – posizione economica C1 – legge 77/2020».

Il Comune fa sapere che saranno accettate solo le domande inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ente. Alla domanda dovrà essere allegato: il curriculum debitamente datato, sottoscritto e redatto secondo le modalità dal bando da cui risultino i titoli posseduti, le esperienze lavorative effettuate, nonché ogni altra informazione personale, familiare o documentazione che il candidato ritenga utile fornire nel proprio interesse al fine di consentire una valutazione completa della professionalità e dell’esperienza posseduta. Nonché copia del documento di identità in corso di validità. Inoltre viene data facoltà al concorrente di presentare, in allegato alla domanda, atti, documenti e pubblicazioni, idonei a comprovare il possesso di titoli, requisiti e preparazione professionale, valutabili nell’avviso, o comunque che diano luogo a precedenza a parità di punteggio.