Foggia, «Senti chi parla» l'aiuto per chi è in gravidanza

Foggia - Settimana intensa per l’Isola che c’è, il progetto selezionato a Foggia dall’impresa sociale “Con i bambini” nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Si comincia martedì 11 maggio con uno speciale appuntamento del laboratorio online “Letture Piccine”. L’Associazione italiana biblioteche promuove, dal 10 al 16 maggio 2021, la terza edizione di Libri salvati, rassegna annuale di letture pubbliche per ricordare il Bücherverbrennungen, i roghi di libri avvenuti la notte del 10 maggio 1933 a Berlino e nelle principali città della Germania, al culmine di una vasta campagna per la “pulizia” della cultura tedesca mediante il fuoco.

L’edizione 2021 è dedicata ai libri censurati nelle biblioteche, ricordando gli episodi accaduti negli ultimi anni, che hanno visto le amministrazioni pubbliche censurare alcuni volumi parte delle collezioni di alcune biblioteche. Anche l'Isola che c'è prenderà parte all'iniziativa, attraverso uno speciale appuntamento delle Letture Piccine con Milena Tancredi della Biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia, in programma martedì alle 17.30 su piattaforma Zoom.

Mercoledì 12 maggio, alle ore 18.30 in diretta streaming sulle pagine Facebook dell’Isola che c’è e di Parcocittà, torna “Senti chi parla”, il format pensato in collaborazione con l’associazione Sani Stili di Vita per formare e informare sui temi riguardanti i primi istanti di vita del neonato, e le diverse tematiche riguardanti il benessere e la genitorialità. Il titolo della puntata di mercoledì sarà: “Andare incontro al cambiamento: la gravidanza.

Emozioni, coccole e carezze, dal concepimento alla nascita”. Quando si può parlare di sano stile di vita e quanto, quello adottato dai genitori, può promuovere la salute e lo sviluppo del bambino, da prima del concepimento fino a dopo la nascita? Se ne parlerà insieme all'ostetrica Amalia De Paola e alla psicologa - psicoterapeuta Debora Penna, oltre a Teresa Marcone, presidente dell’associazione Sani Stili di Vita, e Paolo Tanzi, medico Pediatra e Neonatologo. Conduce Nicola Saracino, responsabile Comunicazione.

Giovedì 13 maggio, ci saranno due appuntamenti di Logopedia a Parcocittà: a partire dalle ore 17, in compagnia delle esperte dell’associazione Il Girasole, ci sarà il laboratorio educativo Favoliamo per bimbi di 3-4 anni; alle ore 18.30, invece, spazio a Giochiamo con le parole per bimbi di 5-6 anni.

Venerdì 14 maggio, a partire dalle ore 17 su piattaforma Zoom, appuntamento online con il Massaggio Neonatale per accompagnare le mamme nel percorso relazionale con i bimbi di 0-1 anni. Weekend, invece, all’insegna della creatività: sabato 15 maggio, presso l’Istituto Comprensivo Catalano-Moscati di Foggia, si svolgeranno i laboratori “Sand” e “Leggo Dunque Sono”, quest’ultimo a cura della Piccola Compagnia Impertinente.

Quest’ultima sarà protagonista anche del laboratorio teatrale in programma domenica 16 maggio alle 10.30 a Parcocittà. Ingressi contingentati e secondo normativa anti Covid. Info e prenotazioni per tutti i laboratori: 3713564344.