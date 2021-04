Foggia, 61enne ricercato da gennaio: deve scontare 13 anni di carcere

FOGGIA - E’ ricercato dallo scorso gennaio quando la procura generale presso la corte di appello di Ancona ha firmato un ordine carcerazione per cumulo pene pari a 13 anni e quattro mesi di reclusione.

Si tratta di Olinto Bonalumi, foggiano di 61 anni. L’uomo era tornato in libertà dal 2016. Tra le condanne da scontare c'è quella per un furto da 5 milioni 300 mila euro avvenuto la notte del primo maggio 2009 nel caveau della ditta di sicurezza e vigilanza NP Service che si trova al villaggio degli artigiani, alla periferia di Foggia.

Per questa vicenda fu arrestato 5 mesi dopo il maxi furto. Bonalumi è ritenuto dagli inquirenti la mente del colpo. L’uomo deve scontare anche una condanna per corruzione e tentata concussione ai danni di appartenenti a forze dell’ordine per un progetto di un furto ad ottobre del 2011 ai danni del caveau della banca di Italia di Ancora.