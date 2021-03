San Severo, busta con proiettili recapitata al sindaco: «Non mi lascio intimidire»

SAN SEVERO - Una busta contenente tre proiettili è stata inviata al sindaco di San Severo , Francesco Miglio. Il plico è stato recapitato martedì mattina a Palazzo Celestini dove ha sede il comune. Il sindaco ha immediatamente denunciato l’accaduto in polizia mentre ieri si è tenuta una riunione straordinaria del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

«Confidiamo con fermezza nel lavoro delle Istituzioni e non ci lasciamo intimidire neppure da questo episodio» - afferma il sindaco Miglio -. Questo episodio segue di pochi giorni il grave episodio accaduto negli uffici dell’assessorato alle Politiche Sociali del Comune, dove un uomo ha estratto un coltello alla presenza dei dipendenti chiedendo di poter parlare con l'assessore al ramo».

«Il ripetersi di simili atti - aggiunge Miglio - non trovano precedenti nella storia della nostra città, abitata per larghissima parte da gente perbene, educata, laboriosa e civile. Intendiamo proseguire con onestà, lealtà e passione il nostro impegno per San Severo e per tutti i cittadini sanseveresi», conclude.