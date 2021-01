Foggia, politico sparò dal balcone a Capodanno, il legale: «Richiesta di revoca senza fondamento»

FOGGIA - «La proposta di revoca appare formalmente e sostanzialmente priva di fondamento giuridico: non vi è violazione dei doveri che derivano dalla titolarità del munus pubblico del presidente del consiglio comunale». È quanto scrive l’avvocato Potito Marucci, legale di Leonardo Iaccarino, il presidente del consiglio comunale di Foggia protagonista di un video divenuto virale sui social che lo ritrae mentre a capodanno esplodeva alcuni colpi di pistola a salve dal balcone di casa. A causa di quel video tutti i consiglieri comunali di Foggia hanno presentato una mozione di sfiducia dall’incarico di presidente della massima assise cittadina.

L’avvocato Marucci ha inviato una lettera agli stessi consiglieri per affermare l'illegittimità del provvedimento di revoca depositato lo scorso 12 gennaio.

Secondo il legale, «la figura del Presidente del Consiglio è di carattere istituzionale e non politica, posta a garanzia del corretto funzionamento di detto organo e della corretta dialettica tra maggioranza e minoranza». Pertanto - scrive ancora il legale - «non può trovare spazio la paventata violazione del ruolo di garante della massima assise comunale in connotati di profili morali ed etico tali da ledere, secondo la proposta presentata, il prestigio e l’immagine dell’Ente locale». In conclusione il legale chiede a tutti i consiglieri il ritiro della proposta di revoca «tenendo conto dell’impeccabilità dell’attuale Presidente nel ruolo istituzionale all’interno dei lavori consiliari o delle commissioni».