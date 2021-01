Foggia, politico spara dal balcone a Capodanno: chiesta revoca incarico

FOGGIA - Una formale proposta di revocare a Leonardo Iaccarino l’incarico di presidente del Consiglio Comunale di Foggia sarà presentata dai consiglieri di maggioranza e opposizione: è quanto stabilito nel corso di una riunione monotematica convocata nel pomeriggio dal sindaco leghista Franco Landella, alla quale non hanno partecipato soltanto i consiglieri del Pd.

Iaccarino la notte di capodanno si è reso protagonista di un video in cui dal balcone della sua abitazione esplodeva alcuni colpi di pistola con la sua scacciacani. Domenica mattina, 3 dicembre, subito dopo la divulgazione delle immagini divenute virali sui social, aveva invitato una lettera al primo cittadino con cui annunciava la sua volontà di dimettersi, salvo poi fare dietrofront in mattinata. «Sarebbe stato protocollato - scrive Iaccarino in una nota riservata al sindaco Landella e al segretario generale Gianluigi Caso - un documento relativo alle mie dimissioni non efficace perché trattasi di dimissioni non sottoscritte e non presentate personalmente presso gli uffici comunali». Nella stessa nota Iaccarino ha chiesto di «attivare un confronto politico con le Istituzioni (sindaco e Consiglio comunale) sulla opportunità o meno di abbandonare il cammino intrapreso». Contemporaneamente ha pubblicato un video sul proprio profilo Facebook in cui attacca il sindaco Landella, chiedendo «ai colleghi consiglieri di votare una mozione di sfiducia nei confronti dello stesso primo cittadino».