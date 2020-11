Foggia, in auto con 200 grammi di eroina e a casa nascondeva 15mila euro: arrestato pregiudicato

SAN PAOLO DI CIVITATE - Ad insospettire i carabinieri della stazione di San Severo è stato il nervosismo mostrato dal conducente di un'autovettura fermata per uno dei consueti controlli nel centro abitato di San Paolo di Civitate. Una volta perquisito l'automezzo, i militari hanno rinvenuto, nel vano portaoggetti della portiera lato conducente, due involucri in plastica, termo-sigillati, del peso di 100 grammi ciascuno, contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina.

A questo punto, i carabinieri hanno esteso la perquisizione all’abitazione del soggetto e qui, dopo accurato controllo, rinvenivano oltre 15 mila euro in banconote di vario taglio, occultato in diversi borselli sparsi per l’appartamento.

I militari, non avendo ricevuto una valida e credibile giustificazione in merito alla disponibilità di tale somma di denaro da parte dell’interessato, nonché ritenendo che la stessa potesse costituire il provento dell’attività di spaccio, hanno sequestrato il tutto. L'uomo, invece, è stato arrestato e accompagnato in carcere.