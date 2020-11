Coronavirus, 17 dipendenti positivi nella Sanitaservice di Foggia

FOGGIA - Sono 17 i dipendenti (su mille complessivi) della 'Sanitaservice', società in house della Asl di Foggia, risultati oggi positivi al Covid. Lo comunicano fonti interne all’azienda precisando che un solo dipendente è ricoverato in terapia intensiva, mentre gli altri sono quasi tutti asintomatici o hanno lievi sintomi.

Dei 17 positivi, 5 fanno parte del settore manutenzione e logistica, 6 del reparto ausiliariato e 6 sono operatori del 118.

Inoltre 35 dipendenti, venuti in contatto con i casi positivi, sono stati posti in isolamento fiduciario in attesa di essere sottoposti a tampone. Per molti dei dipendenti positivi, il contagio pare sia avvenuto in ambito extra lavorativo. «Quello che preoccupa - fanno sapere dalla Sanitaservice - è il trend in crescita: si teme, infatti, che nei prossimi giorni il numero di casi Covid possa aumentare».