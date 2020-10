Foggia, un altro nome per l'aeroporto

Cambiare intitolazione all’aeroporto di Foggia, un’idea che stuzzica da quando il responsabile unico dei lavori di ampliamento pista dello scalo, Donato D’Auria, l’ha lanciata qualche tempo fa. Gino Lisa, pilota torinese interventista, perito in battaglia nel 1917 durante la prima guerra mondiale, forse non sapeva nemmeno dove fosse l’aeroporto foggiano quando con il suo aereo fu inseguito e bombardato da una muta di piloti austriaci sui monti di Caldonazzo, in Trentino. «La sua storia certamente emozionò le autorità militari dell’epoca, ma il vero motivo per cui lo scalo foggiano prese questa denominazione - racconta lo storico ed esperto militare Gigi Iacomino - sta nel fatto che all’epoca intitolazioni di questo tipo erano riservate agli eroi di guerra. Fu così che alla memoria di Gino Lisa finì in dote l’aeroporto militare foggiano».

Ora a distanza di un secolo e con lo scalo foggiano prossimo alla riapertura con la pista più lunga (potrebbe essere pronto a gennaio, Covid permettendo) il comitato Vola Gino Lisa, in palese contraddizione toponomastica, lancia un concorso di idee tra gli studenti delle scuole foggiane per individuare altra denominazione allo scalo che così fin dal nome potrebbe avviarsi (si spera) a nuova vita. «È una proposta che abbiamo accolto con grande entusiasmo - spiega l’iniziativa il presidente del comitato, Sergio Venturino - il concorso ci darebbe anche la possibilità di diffondere tra gli studenti l’importanza e il valore socio-economico di un aeroporto per la nostra città, nel solco dello spirito civico che da anni contraddistingue il Comitato, per rilanciare l’immagine dell’aeroporto foggiano in occasione della sua prossima apertura».

“Liberi di volare” il titolo del concorso ideato dal comitato all’interno del sistema scolastico provinciale, iniziativa lanciata in collaborazione con la dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale, Maria Aida Episcopo e dai docenti delegati per i vari ordini di scuole, Maria Titty Gambatesa per la scuola superiore di secondo grado, Annalisa Curatolo per la scuola secondaria di primo grado e Filomena Carducci per la scuola elementare e dell’infanzia. «Una commissione scolastica opererà una prima selezione delle idee che saranno poi oggetto di una successiva selezione pubblica - informa il comitato - attraverso un vero e proprio concorso gestito direttamente dal Comitato Vola Gino Lisa attraverso i propri canali web (sito internet / social network). I lavori realizzati con tecnica di libera composizione, in formato digitale e/o elaborati testuali esplicativi del tratteggiamento del personaggio storico individuato, potranno essere realizzati dagli studenti delle Istituzioni scolastiche, con metodologia peer to peer e/o cooperative learning. Tutti gli elaborati devono essere inviati al seguente indirizzo mail: comitato@volaginolisa.it , entro e non oltre il 30/01/2021 e per tale occasione sarà nominata e costituita un’apposita commissione che ne selezionerà i più significativi. Il Comitato “Vola Gino Lisa” assegnerà al vincitore per ogni ordine e grado delle Istituzioni scolastiche, un premio consistente in un briefing di prevolo della durata di 30 minuti e a seguire un volo sul simulatore Boeing 737-800 NG (presente nella città di Foggia) della durata di 60 minuti, un esperto li guiderà in questa avventura».