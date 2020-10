Apricena, nell'armadio nasconde 5 bombe carta: arrestato 20enne

Nascondeva nell’armadio della camera da letto cinque bombe carta, prodotte artigianalmente, dal peso complessivo di 700 grammi circa. Una «micidiale potenza esplosiva» per i Carabinieri, che le hanno trovate in una serie di perquisizioni nell’edificio detto «ferro di cavallo» in via Pio La Torre ad Apricena (Foggia), arrestando un ventenne per detenzione illegale di materiale esplosivo. Per lui il Gip del tribunale di Foggia, al termine dell’udienza di convalida, ha disposto la custodia in carcere. E’ stato trovato in possesso anche di 9 grammi di marijuana e di materiale per il confezionamento delle dosi. Inoltre, un 30enne è stato denunciato per 13 grammi di cocaina e alcune dosi di hashish, trovati nel bagno della sua abitazione. In un’area comune dell’edificio sono state poi trovate varie buste di marijuana e 3 panetti di hashish, per un totale di oltre due chili di stupefacenti. Trovate anche 10 cartucce calibro 9 «corto» e una pistola scacciacani. I militari hanno avviato le indagini per risalire ai detentori di quanto sequestrato.