Vieste: dieci migranti sbarcano all'alba sulla costa, ci sono anche bimbi piccoli

Dieci migranti, sei adulti e quattro bambini tra i 2 e i 4 anni, sono sbarcati all’alba in località Baia dei Campi, lungo le coste di Vieste, nel Foggiano. Stanno tutti bene; sono stati soccorsi e rifocillati, così come sono stati dotati di mascherine. Non è ancora chiara la loro provenienza: nelle prossime ore verranno avviate le operazioni di riconoscimento.

I carabinieri stanno cercando di capire se lungo le coste garganiche siano sbarcati altri migranti che sarebbero poi riusciti a fuggire. Sono in corso indagini anche per risalire all’imbarcazione utilizzata dai migranti per raggiungere le coste foggiane.