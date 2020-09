Scontro fra due auto a Foggia, due feriti: indaga la polizia locale

È di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri sera in via Cerignola a Foggia. Ad entrare in collisione un'Audi ed una Suzuki andate completamente distrutte. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e due pattuglie della polizia locale per i rilievi del sinistro.

(foto Maizzi)