Lucera, Andi e Simon: i due tedeschi in sella a una bici ospiti in città

LUCERA - Chi ha detto che non si possa fare vacanza in sicurezza, da una nazione all’altra, in questa estate da Covid? Solo che bisognerebbe evitare sia i mezzi pubblici che gli assembramenti. E allora c’è solo una soluzione: la bicicletta. In effetti non si sono fermati i propositi di un viaggio in Italia di Andi e Simon, due giovani tedeschi che hanno pensato bene di attraversare il Paese scendendo lungo la costa adriatica.

E così sono saliti in sella a Monaco di Baviera il 27 luglio mettendo come destinazione finale Bari, al termine di un tragitto di 1.200 chilometri muniti solo di zaino, tenda e soprattutto tanto entusiasmo e voglia di esplorare e godersi con gli occhi ogni giorno l’alba e il tramonto, scegliendo come posto letto quasi sempre una spiaggia. Tuttavia non potevano non passare da Lucera dove hanno fatto una bellissima sorpresa al loro amico Andrea, con il quale hanno condiviso appartamento e studi in Spagna, tanto da essere rimasti sempre in contatto grazie alla loro amicizia. I due ragazzi hanno trascorso due giorni in città che in realtà già conoscevano ma solo sulla carta, visto che Lucera viene studiata a scuola in Germania.

Ma solo dal vivo hanno potuto visitare il castello, la cattedrale e l’anfiteatro e soprattutto gustare i piatti della tradizione locale, apprezzandone bontà e freschezza poiché quasi tutto viene fatto a mano, come pasta (cicatelli), pane, taralli e pizza (in tutte le forme e gusti), oltre ai vini e alle mozzarelle consumate direttamente in caseificio. «E’ stata apparentemente una follia – ha aggiunto l’amico Andrea – ma invece c’è da mettere in risalto la voglia di due ragazzi che per raggiungere un obiettivo non si sono fermati davanti alle difficoltà, intenzionati a trascorrere qualche giorno in Puglia e a Lucera, posti da loro tanto desiderati per la tranquillità, la bellezza e soprattutto il cibo».

Anche grazie al basso costo della vita, i due tedeschi hanno sentenziato che la Puglia sia un posto veramente ideale in cui vivere, sicuramente da tornarci.