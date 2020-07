Per il «Guardian» due paesi dei Monti Dauni sono garanzia di vacanze sicure

Roseto Valfortore e Pietramontecorvino fra le mete ideali per una vacanza estiva post Covid. L’invito è del famoso quotidiano inglese The Guardian che, in un articolo firmato da James Imam intitolato “Italy’s remote villages now make an ideal escape” parla dei luoghi ideali dell’Italia e della provincia di Foggia nei quali trascorrere una vacanze perfetta dopo i lunghi e pensati mesi di lockdown.

Tra i vari posti suggeriti vi sono, appunto, i piccoli e caratteristici borghi di Pietramontecorvino e Roseto Valfortore, accoglienti e caratteristici borghi dei Monti dauni settentrionali al confine con il Molise e la Campania, «che rappresentano un’oasi di pace immersa nella natura pugliese». «Se gli italiani hanno dimenticato i propri villaggi, i turisti internazionali potrebbero accorrervi a frotte»: questo l’invito della testata britannica che stila la classifica delle “11 Magnificient” località più interessanti per vacanze slow in Puglia non ancora conosciute, fra cui proprio «l’arroccata Pietramontecorvino e la cartolina Roseto Valfortore, borghi medievali tra le colline, sperduti, non affollati e rurali, paesi che resistono e sono riusciti ad andare avanti, anche con il supporto della Regione».

Gli altri 9 piccoli e caratteristici centri segnalati dal Guardian sono Locorotondo in Puglia, Castroreale e Montalbano Elicona in Sicilia, San Giovanni Valdarno in Toscana, Campli in Abruzzo, Monteverde in Campania, Montefalco e Spello in Umbria, San Leo in Emilia Romagna. Il prestigioso giornale riporta anche l’esortazione del premier Giuseppe Conte che ha invitato «a scoprire le bellezze ancora sconosciute del dell’Italia, evidenziando come il distanziamento sociale significhi non affollarsi nelle tradizionali mete».