Evasi da carcere Foggia rubarono auto: misure cautelari per 15 detenuti

Questa mattina i carabinieri di Foggia e gli agenti della squadra mobile della locale Questura hanno eseguito una misura cautelare applicativa della custodia in carcere a carico di 15 detenuti, ritenuti gli autori - a vario titolo - delle rapine di autovetture avvenute fuori dal carcere del capoluogo, dopo l'evasione in massa del 9 marzo 2020. Ulteriori dettagli verranno forniti in mattinata.