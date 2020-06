Tre casi di stalking nel Foggiano: tra questi una 26enne che molestava una sua ex amica

FOGGIA - Emesse misure cautelari nei confronti di tre foggiani per stalking e lesioni personali, in tre episodi distinti, compresa una giovane di 26 anni, con disturbi psichici, posta ai domiciliari e accusata di aver minacciato e molestato una vecchia compagna delle scuole medie negli anni 2006/2008.

A quanto si apprende dalla denuncia sporta dalla vittima, terminata la scuola l’indagata aveva iniziato subito a mandarle messaggi offensivi, dei quali poi si pentiva, chiedendo scusa. Dopo un periodo di tranquillità, nel Natale 2016 ha mandato un nuovo messaggio chiedendo con toni disperati di riprendere i contatti. E l’ex compagna di scuola accettò incontrandola in un centro psichiatrico dov'era ricoverata, ma da allora i messaggi offensivi si sono susseguiti, anche attraverso i social; in più di una occasione, la ragazza ora 26enne si è anche appostata nei pressi dell’abitazione dell’ex amica.

Un divieto di avvicinamento al proprio nucleo familiare è stato inoltre notificato a un uomo di 40 anni che, tornato vivere dai genitori dopo la separazione dalla moglie, ha aggredito e minacciato di morte, più volte, sotto l’effetto dell’alcool, non solo gli anziani genitori ma anche il fratello e la cognata. Il 40enne pretendeva che i familiari gli lasciassero libero l’immobile.

Un uomo di 57 anni è poi finito agli arresti domiciliari per le persecuzioni nei confronti dell’ex-moglie, 54 anni e anche della figlia 28enne. A quanto si apprende, la donna è finita in pronto soccorso dopo essere stata aggredita dall’ex marito.