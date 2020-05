Covid 19, a Foggia distribuiti 1200 kit anticontagio ai migranti

FOGGIA - Gli uomini della Protezione Civile, insieme con i volontari della Croce Rossa e gli operatori dell’associazione Intersos, stanno distribuendo 1.200 kit contenenti mascherine riutilizzabili, gel e detergenti disinfettanti, per superfici ed altri prodotti per l’igiene personale, ai migranti che vivono nel ghetto di Borgo Mezzanone, l'insediamento sorto nelle campagne del Foggiano.

La fornitura arrivata oggi nel ghetto e, nei giorni scorsi, negli altri insediamenti più piccoli della Capitanata, è stata voluta dalla Regione Puglia con l’utilizzo dei fondi Fami salute gestiti dal ministero dell’Interno.

«Per la prima volta si distribuisce qualcosa, in maniera attenta, a popolazione di solito invisibile - ha detto Alessandro Verona, referente medico Unità migratoria di Intersos -. Però la questione non si risolve solo con le distribuzioni: l'obiettivo deve essere superare il concetto di ghetto e questo si fa riconoscendo alle persone il diritto di esistere attraverso i documenti, il diritto al lavoro sicuro e il diritto all’abitare in case vere».