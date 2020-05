Carapelle, bomba sotto auto imprenditrice agricola: secondo attentato in pochi giorni

Un ordigno artigianale è stato fatto esplodere la scorsa notte sotto la Ford Cougar di un’imprenditrice agricola di 48 anni, moglie del titolare della cooperativa Natura Daunia, che aveva subito un attentato incendiario la sera del 29 aprile scorso.

L’auto era parcheggiata in via Berlinguer a Carapelle, nel Foggiano. Danneggiata la parte posteriore del veicolo e il portone di ingresso di un condominio della zona. Si cercano eventuali filmati di videosorveglianza.

Nella cooperativa agricola persone tuttora sconosciute avevano dato fuoco a 4.000 cassoni in plastica per la raccolta di frutta e verdura. Il titolare, ascoltato dai carabinieri subito dopo l’intimidazione, aveva escluso richieste estorsive o dissidi con privati.

(foto Maizzi)