Coronavirus, violano misure anticontagio: multate 200 persone nel Foggiano

FOGGIA - I carabinieri hanno multato 200 persone a Cerignola per non aver rispettato le misure anti contagio. Dal 26 marzo scorso ad oggi sono state controllate 1300 persone, delle quali 5 arrestate per resistenza a Pubblico Ufficiale. A Cerignola i militari hanno fermato un uomo che non ha saputo fornire una valida motivazione sul perché si trovasse fuori casa. Quando i carabinieri gli hanno contestato la sanzione amministrativa, l’uomo si è scagliato contro i militari, spintonandoli e insultandoli. In due differenti episodi i militari hanno sorpreso alla guida tre cittadini rumeni alla guida di due autovetture: una priva di assicurazione, l’altra sottoposta a fermo amministrativo. All’alt intimato dai carabinieri i rumeni hanno dato vita a lunghi inseguimenti tra le vie della città, ma sono stati bloccati e tratti in arresto. Infine nella vicina città di Ascoli Satriano (Foggia) un cittadino del posto sorpreso sempre alla guida di un’auto sottoposta a fermo amministrativo, si è scagliato contro i militari.