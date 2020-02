S.Paolo Civitate, tentò di uccidere 30enne per debito di droga: arrestato

Sarebbe legato a un debito di droga di qualche migliaio di euro il tentato omicidio del 30enne Antonio Cilla a San Paolo di Civitate (Fg). L'episodio è avvenuto la sera dello scorso 7 febbraio davanti a un bar. I carabinieri hanno identificato il responsabile, un pregiudicato di San Severo (Fg) che dopo un diverbio con la vittima avrebbe estratto la pistola e sparato. Cilla è stato colpito alle gambe e trasportato in ospedale. In pochi giorni i militari, grazie anche ai filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, hanno appurato che il responsabile si era reso irreperibile, ma poi è stato colpito da un fermo di indiziato di delitto, per tentato omicidio, detenzione d'armi e tentata estorsione. Il responsabile si trova in carcere a Foggia.