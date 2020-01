Camion ed escavatore rubati a Milano e trovati a Cerignola: un arresto e una denuncia

I carabinieri di Cerignola (Fg) hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per ricettazione un 33enne marocchino già noto alle forze dell'ordine, e denunciato un 22enne del posto, incensurato. I militari si erano messi sulle tracce, seguendo le coordinate del segnale Gps, di un camion e un escavatore, rubati a Segrate, alle porte di Milano. I carabinieri sono intervenuti in un'autodemolizione lungo la SS16 bis, dove hanno trovato il 33enne che rimuoveva materiale da un autocarro, risultato proprio quello rubato. L'uomo ha tentato la fuga a piedi ma è stato bloccato e identificato. Si trova nel carcere di Foggia. L'escavatore invece è stato trovato fra le mani di un giovane operaio in una ditta di movimento terra. Il giovane non ha saputo dare una spiegazione rispetto alla provenienza del mezzo, che si è scoperto essere quello rubato. I mezzi sono stati restituiti al legittimo proprietario. Il 33enne dopo l'udienza di convalida è stato scarcerato: non ha fissa dimora ma non potrà vivere nel comune di Cerignola, ed è stato segnalato per le procedure di rimpatrio.