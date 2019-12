Foggia, ruba 30 panettoni in supermercato e scappa: arrestato

La polizia di Foggia ha arrestato un uomo di 47 anni, con precedenti, che ieri sera, in corso del Mezzogiorno, ha rubato 30 panettoni, per un totale di oltre 100 euro, in un supermercato. L'uomo ha tentato di allontanarsi, ma i vigilanti si sono accorti immediatamente dell'accaduto e l'hanno fermato nel piazzale. La polizia è intervenuta prontamente e l'ha condotto nella sua abitazione, ai domiciliari. La refurtiva è stata restituita.