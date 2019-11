Cerignola, minaccia di morte i genitori che non gli danno i soldi per la droga: arrestato

I carabinieri di Cerignola (Fg) hanno arrestato in flagrante per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia un 40enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine. Alcune sere fa i militari erano intervenuti nell'abitazione dell'uomo, su richiesta dei suoi genitori che, disperati, avevano ricevuto le ennesime minacce di morte da parte del figlio che voleva 50 euro per acquistare la droga. Al loro arrivo i carabinieri hanno trovato sul pavimento della cucina cocci di piatti distrutti, dal momento che il 40enne in preda alla furia aveva tirato giù la tovaglia dove la tavola era ancora apparecchiata. I genitori hanno raccontato ai militari il loro incubo quotidiano: minacce, aggressioni fisiche e verbali, e le loro pensioni quasi interamente spese ad acquistare la droga. Il 40enne ora si trova nel carcere di Foggia.