Foggia, non si ferma all'alt e fugge a folle velocità: arrestato 20enne

La polizia di Foggia ha arrestato ieri un 20enne, Alfonso Pio Vittozzi, per resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale e per danneggiamento aggravato. Gli agenti gli avevano intimato l'alt nel corso di un controllo in zona Candelaro, ma lui anziché fermarsi è fuggito via, dando vita a un pericoloso inseguimento durato almeno 15 minuti. Il ragazzo ha attraversato a folle velocità diverse vie del centro, anche strettissime, mettendo a repentaglio l'incolumità di diversi pedoni e speronando più volte l'auto della polizia. Il giovane è poi fuggito a piedi ma è stato bloccato: aveva già precedenti per fuga in seguito di incidente stradale con lesioni e per minacce.