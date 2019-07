Turismo, Vieste tra le 10 mete più gettonate d'Italia

Probabilmente non si raggiungeranno le cifre degli altri anni, ma la stagione turistica a Vieste, e generalmente sul Gargano, sta procedendo abbastanza bene, con schiere di vacanzieri provenienti da ogni dove. Si tratta di una stagione alquanto anomala rispetto alle altre, caratterizzata da fattori di diversa natura.

Anzitutto, il clima. Il cattivo tempo e, soprattutto, le basse temperature, hanno irrimediabilmente “cancellato” dal novero della vacanze il mese di maggio che ha visto presenze al di sotto degli anni precedenti. D’altra parte, che si va a fare al mare se non è possibile fare il bagno o andare in spiaggia? Maggio, infatti, è stato caratterizzato da persistente maltempo, che non ha invogliato la gente a spostarsi, neanche per i fine settimana. Una situazione generalizzata, chiaramente, comune sia sul Gargano come in tutte le altre località turistiche italiane. Anzi, per certi versi, nelle nostre zone non si sono avuti i danni che pure, altrove, si sono aggiunti alle poche presenze. Per cui si è riusciti, quantomeno, a tamponare una situazione davvero preoccupante.

L’altro fattore che sta caratterizzando l’estate 2019, riguarda la riapertura, dopo diversi anni, dei mercati turistici stranieri, concorrenti con i nostri. Per cui, in tanti preferiscono andare all’estero, dove si spende meno che da noi. E si spende meno – e questo va detto con chiarezza - per il semplice fatto che in realtà come il Nord Africa, o Grecia, Spagna, Croazia è molto più bassa l’imposizione fiscale statale e il costo del lavoro, per cui gli operatori turistici di quelle zone riescono a rimanere nei costi, con prezzi decisamente inferiori ai nostri. Che poi, va detto, almeno per quanto riguarda Vieste, non sono certamente alti, rispetto a realtà turistiche italiane di più lungo retaggio turistico.

E’ presto parlare di statistiche, ma, stando ad alcune informazioni assunte, alla fine il calo si potrebbe assestare intorno al 4-5% rispetto alla scorso anno che, in ogni caso, è stato uno dei migliori. Giugno e luglio hanno fatto recuperare parecchio. Ora si punta tutto su agosto, ma anche su settembre che potrebbe essere il mese di risanamento del maggio perduto.

Si punta molto sull’arrivo della componete turistica straniera, che pure è stata considerevole in questo primo scorcio di stagione. Settembre, potrebbe essere il mese ideale, sperando nelle favorevoli condizioni meteo.

Ma al di là di ogni considerazione di tipo statistico, va detto a gran voce che Vieste – che porta a traino tutte le altre località turistiche del Gargano – rimane la meta regina delle vacanze in Puglia. D’altra parte lo ha certificato ancora una volta TripAdvisor, il sito di viaggi più grande del mondo a cui fanno riferimento i potenziali clienti per le loro scelte vacanziere. Vieste compare nella “top ten” delle località turistiche più richieste in assoluto, attestandosi all’ottavo posto, addirittura prima di Riccione. Il che è tutto dire.

«Chi sceglie Vieste, ci ritorna – argomenta Rossella Falcone, assessore comunale al Turismo -. Circostanza importantissima, questa, perché sta a dimostrare la fidelizzazione e la bontà della sua politica in tema di vacanze».