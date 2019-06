Caporalato, blitz nel Foggiano in grande azienda agricola: sequestri e ordinanze cautelari

La Procura della Repubblica e i Carabinieri di Foggia hanno proceduto ad un’importante operazione “anticaporalato”, con l’esecuzione di ordinanze di custodia cautelare, sequestri e di innovativi provvedimenti amministrativo-giudiziari, per la prima volta applicati in questi territori, nei confronti di una grande azienda agricola del foggiano. I particolari dell'operazione verranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà in mattinata presso la Procura della Repubblica di Foggia.