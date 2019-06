Caporalato nel Foggiano, braccianti rinchiusi nel ghetto: senz'acqua e luce

Un vero e proprio ghetto quello scoperto dai carabinieri nel Foggiano che questa mattina hanno arrestato 2 imprenditori di un'azienda agricola con l'accusa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Ecco i container in cui venivano stipati i migranti: condizioni igienico-sanitarie pessime, senza luce e acqua corrente. I lavoratori erano costretti a lavarsi con le bottigliette d'acqua, per non parlare dell'affitto: pagavano 40 euro al mese di fitto ai due datori di lavoro per questi alloggi fatiscenti.

Le immagini parlano da sole. I container sono stati posti sotto sequestro assieme ai mezzi di trasporto, anch'essi precari e privi di norme di sicurezza, usati per portare i braccianti sui campi.