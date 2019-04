Foggia, carambola tra 5 auto: 10 feriti, interviene l'elisoccorso 

FOGGIA - Incidente lungo la SP 130 che collega Lucera a Biccari tra 5 auto: dieci persone sono rimaste ferite e

e un tratto della provinciale è rimasto chiuso al traffico.

Ancora da accertare la dinamica dell'incidente, forse causato da un sorpasso azzardato. Dei passeggeri delle cinque auto coinvolte, solo uno sembra essere in condizioni più serie, trasportato a Casa Sollievo della Sofferenza tramite elisoccorso.

I rilievi e le indagini del caso sono affidati ai carabinieri, giunti sul posto insieme ad una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lucera per bonificare e mettere in sicurezza la zona. Il tratto di strada interessato dall'incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia.