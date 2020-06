Francobolli Europa 2020 dedicati alle mappe postali

Due mappe postali (l'una antica e l'altra «moderna») illustrano l’emissione dei francobolli «Europa» dell’Italia, avvenuta oggi

Il soggetto scelto quest’anno per le amministrazioni postali del vecchio continente era quello degli «antichi itinerari postali» e ogni paese lo ha declinato secondo la propria storia. Il ministero dello Sviluppo Economico, competente in materia, ha scelto per l’emissione italiana due carte ''postali». La prima illustra il francobollo che è valido per la spedizione di lettere e cartoline all’interno del territorio nazionale e riproduce una tavola con parte delle attuali regioni Campania e Lazio tratta dalla «Carta delle comunicazioni postali del Regno d’Italia» edita nel 1930 (Biblioteca Comunicazioni). La seconda è decisamente più antica ed è stata scelta per il valore destinato ad affrancare lettere e cartoline spedite in Europa e nel Bacino del Mediterraneo: riproduce una tavola della penisola italiana del 1695 intitolata «l'Italia con le sue Poste e strade principali» che mostrava per la prima volta l’intero sistema viario postale italiano (fa parte di una collezione privata).

Differenziata la tiratura: il francobollo per la posta ordinaria interna è stato prodotto in 400.000 esemplari, mentre quello che consente destinazioni europee e mediterranee ha avuto una tiratura di un milione di esemplari.