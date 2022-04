Pop.Bari, Ministro Franco: «Difficile risarcimento Ue per Tercas»

BARI - L’ipotesi di una cessione della rete di sportelli di Mps nel Sud del Paese alla Popolare di Bari può essere «una trattativa delle due banche, dal nostro punto di vista nulla osta che Mps venda sportelli alla Popolare di Bari ma è una decisione che va presa in termini economici dalle due banche e Pop. Bari se ritiene può fare un’offerta. Dovranno valutare loro».

Così il ministro dell’Economia Daniele Franco, che ha precisato che per la cessione della Popolare «non vi è scadenza, c'è un percorso di ritorno a condizioni di redditività, chiuso il quale ove vi fossero offerte di acquisto anche queste andranno valutate, al momento non mi sembra esserci questa ipotesi di acquisto. Non mi aspetto eventi in tempi brevi, resta l'interesse del Mef ad avere aziende radicate sul territorio che funzionano e forniscano buoni servizi».

Con lo stop all’intervento del Fondo Interbancario (Fitd) in aiuto alla Popolare di Bari per il salvataggio di Banca Tercas nel 2014, decisione poi bocciata dalla Corte di giustizia Ue, l’esecutivo europeo «non è uscito benissimo» ma sembra legalmente difficile ottenere risarcimenti da parte di Bruxelles.

Lo ha detto il ministro dell’Economia Daniel Franco. «Noi - ha spiegato Franco - abbiamo effettuato approfondimenti e sembra sarebbe difficile ottenere un accertamento di responsabilità e un risarcimento dei danni da parte della Commissione europea», responsabile legalmente solo per dolo o colpa grave. «Dire che c'è stato un danno può essere controverso» - ha spiegato Franco - anche se «certamente la Popolare di Bari può a sua volta valutare i termini dell’operazione».