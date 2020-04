Gualtieri, entro mese garanzie Sace

ROMA, 11 APR - 11 APR - "Stiamo lavorando molto intensamente e le banche la settimana prossima avranno le regole di ingaggio" di Sace per la garanzia sulle imprese più grandi che potranno essere attivate "entro fine mese". Lo afferma il ministro dell0'economia Roberto Gualtieri al Tg3 sottolineando come per i prestiti fino a 25mila euro il Fondo sta "già erogando migliaia di prestiti". "E' una rapidità senza precedenti" aggiunge.