Antitrust: stop mascherine su sito Tiger

ROMA, 10 APR - Stop alla promozione e vendita sul sito tigershop.it di mascherine difformi da quelle pubblicizzate e non disponibili per la consegna entro i tempi indicati. Lo fa sapere l'Antitrust, spiegando di aver avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Tiger Group Srl, disponendo al contempo in via cautelare la sospensione della promozione e della vendita, attraverso il dominio italiano, dei dispositivi individuali di protezione (in particolare mascherine di categoria Ffp2) che risultino difformi da quelli pubblicizzati, in termini di caratteristiche qualitative e tecniche, certificazioni/validazioni e provenienza, e che non siano disponibili per la consegna entro i tempi indicati. In particolare, sottolinea Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'adozione di un provvedimento in via di urgenza è stata ritenuta "indispensabile al fine di interrompere la diffusione di una pratica estremamente grave".