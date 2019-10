Tributaristi,via a Napoli congresso Int

NAPOLI, 11 OTT - Digitalizzazione per imprese e professionisti, legge di bilancio, la riforma del sistema fiscale, il ruolo dei tributaristi nel panorama del mondo professionale e nei rapporti con le istituzioni: sono i temi del VI Congresso nazionale Int (Istituto nazionale tributaristi) 1997-2019, che ha cadenza triennale, incorso a Napoli fino a domani. Per Riccardo Alemanno, presidente nazionale di Int, il ruolo del tributarista "intermediario fiscale, è necessario nello sviluppo del sistema della digitalizzazione. Crediamo molto nella digitalizzazione, ma deve essere semplice perché solo se così si può migliorare la vita ai contribuenti altrimenti rischia di diventare un intoppo". Spazio anche al Coordinamento dei giovani Tributaristi Int. "Vogliamo colmare il gap tra teoria e pratica - conclude il coordinatore nazionale Alessandro Della Marra - abbiamo pensato a corsi professionalizzanti che vogliamo realizzare in collaborazione con le università e le scuole così da essere pronti quando entriamo in uno studio".