Professioni, 2,3 milioni iscritti Ordini

ROMA, 09 NOV - Dal 2008, malgrado la crisi economica globale, le professioni hanno continuato ad esser attrattive per i giovani italiani: i dati più aggiornati raccolti dal Cresme per il Cup (Comitato unitario delle professioni) presso tutti gli Ordini "consentono di calcolare il numero complessivo di iscritti agli albi a fine 2016, oltre 2,3 milioni di soggetti, praticamente 38 ogni mille abitanti, quasi 680.000 in più di quanto si registrava nel 2000". Le cifre sono state illustrate oggi, in un convegno all'università Luiss Guido Carli di Roma. Per la presidente del Cup, Marina Calderone, emerge uno scenario in cui si scopre che "preservare l'autonomia delle professioni fa bene al Paese. L'Italia ha bisogno di lavoro autonomo, di professionisti preparati e indipendenti", ha detto. Il Cresme ha analizzato pure la ricchezza prodotta dall'intero settore, che "si aggira intorno ai 77 miliardi di euro, quasi il 6% del Pil regolare nel 2016".