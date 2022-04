Federica Pellegrini dice «addio» al nubilato in Puglia: insieme alle damigelle a Polignano

Addio al nubilato tutto pugliese per Federica Pellegrini, che nelle scorse ore ha pubblicato sui suoi social le foto da Polignano a Mare (Ba) insieme al suo "team bride", la sua squadra di damigelle che le ha organizzato un festeggiamento come si deve a pochi mesi dalle nozze con Matteo Giunta, previste per la fine dell'estate (ancora non si conosce la data). Non solo la perla dell'Adriatico: il gruppo si è poi spostato a Martina Franca, nel Tarantino, e la campionessa ha anche ringraziato pubblicamente «Bruno e Daniele e tutte le sarte e lo staff super». Che il vestito del suo giorno più bello sia made in Puglia?